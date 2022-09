Unbekannter zündet Blitzer in Treuchtlingen an

Ein Hänger zur Geschwindigkeitsmessung ist am Donnerstagabend im Treuchtlinger Ortsteil Dietfurt abgebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der sogenannte Enforcement-Trailer vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Die Freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer zwar schnell löschen, der Blitzer-Anhänger wurde aber trotzdem komplett zerstört. In Vollbrand stand der Hänger laut Angaben der Feuerwehr aber nicht. Nach einer ersten Beurteilung vor Ort sei wohl etwas "vor den Hänger abgelegt und angezündet" worden, so ein Feuerwehrmann zum BR.