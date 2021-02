Unbekannter zündelt in Kirche - zum zweiten Mal

Ein Unbekannter hat in der Kirche in Bischofsreut im Landkreis Freyung-Grafenau rumgezündelt. Wie die Polizei mitteilt, ist dadurch zwar nur ein geringer Sachschaden entstanden, es sei aber bereits das zweite Mal, dass ein Unbekannter versuchte, etwas in der Kirche anzuzünden.

Feuer mit Desinfektionsmittel gelöscht

Der Kirchenpfleger der Pfarrei erstatte am Freitag Anzeige bei der Polizei. Jemand hatte auf dem Boden der Kirche ein Leintuch sowie mehrere Papierstücke angezündet. Bevor aber ein größerer Schaden entstand, hätten der oder die Brandstifter das Feuer mit Desinfektionsmittel wieder gelöscht, so ein Sprecher der Polizei am Samstag dem BR gegenüber. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Bei der Aufnahme der Anzeige stellte sich heraus, dass bereits am vergangenen Dienstag jemand versucht hatte, Papier auf der Empore der Kirche zu entzünden. Hier entstand laut Polizei kein Schaden, da das Feuer wohl nicht angefacht werden konnte.

"Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das Feuer auf die hölzerne Empore oder die Bänke übergegriffen hätte." Polizeisprecher

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise. Ob es sich um einen "Dummejungenstreich" handelt, müssen die Ermittlungen jetzt zeigen.