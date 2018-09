Unbekannter würgt Frau in Münchner S-Bahn

Der Vorfall ereignete sich kurz vor sieben Uhr morgens auf der Bahnstrecke vom Münchner Ostbahnhof nach Markt Schwaben. Der Unbekannte beleidigte eine 20-jährige Somalierin und eine 23-jährige Äthiopierin zunächst mit diversen Schimpfwörtern. Dann trat der Unbekannte erst nach der Äthiopierin und traf sie an der Hüfte. Danach schlug er der Somalierin ins Gesicht, zog sie an den Haaren und würgte sie.

Motiv ist unklar

Mehrere Mitreisende trennten den Mann von den Afrikanerinnen, so dass die beiden Frauen in Poing in einen anderen Wagen wechseln konnten. Beim Endhalt in Markt Schwaben trafen die beiden allerdings erneut auf den Mann.

Einer jungen Frau gelang es jedoch, den Mann verbal abzuschrecken. Als sie die Polizei verständigte, floh der Mann über die Gleise. Ein weiterer Mitreisender verfolgte den Mann, verlor jedoch im umliegenden Wohngebiet den Sichtkontakt.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen übernommen. In wie weit rassistische Äußerungen gefallen sind, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.