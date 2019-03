17.03.2019, 08:29 Uhr

Hochwasser: Unbekannter von Fluss in Kronach mitgerissen

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften wurde gestern in der Kronacher Innenstadt nach einem Mann gesucht. Er war dort wohl in den gleichnamigen Fluss gestürzt. Zwei Fußgänger hatten ihn in der Nacht auf Samstag noch um Hilfe rufen hören.