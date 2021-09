Unbekannter versprüht Pfefferspray in Lokal

In einem Lokal in Jandelsbrunn hat in der Nacht zum Sonntag ein bislang unbekannter Gast offenbar ein Tierabwehr- oder Pfefferspray versprüht.

Vier Menschen im Krankenhaus

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, klagten mehrere Gäste plötzlich über brennende Augen und Kratzen im Hals, so dass der Rettungsdienst und die Polizei verständigt wurden. Die Beamten stellten dann vor Ort fest, dass ein Pfefferspray benutzt worden war. Vier Gäste mussten wegen Reizungen der Schleimhäute mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Freyung gebracht werden.

Ermittlungen der Polizei

Gegen den unbekannten Sprayer laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Allerdings erwartet auch den Betreiber des Lokals eine Anzeige, so die Polizei - wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Mehrere behördliche Vorgaben seien nicht eingehalten worden.