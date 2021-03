Unbekannter verfolgt Trio und schlägt mit Hammer auf Auto ein

Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Waldershof im Kreis Tirschenreuth mit einem Hammer auf ein Auto eingeschlagen, in dem sich drei Männer in Sicherheit gebracht hatten. Nach Angaben der Polizei sprangen die Männer auf ihrer Flucht vor dem Unbekannten auf die Rückbank des Autos eines 18-Jährigen. Dieser war laut den Beamten gerade dabei, mit einem Freund Fotos von seinem Auto zu machen. Die beiden sollen ebenfalls in das Fahrzeug eingestiegen sein und dann die Türen verriegelt haben.

Motiv noch unklar

Daraufhin soll der Verfolger unter anderem ein Rücklicht und zwei Fenster mit dem Hammer zerschlagen haben. Im Anschluss lief er davon. Auch die drei Männer auf der Rückbank gingen wohl ohne weitere Worte weg. Verletzt wurde niemand. An dem Auto entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Warum der Unbekannte die drei Männer verfolgte, ist noch unklar.

Zeugen gesucht

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise und beschreibt den Täter wie folgt: Er soll etwa 1,80 Meter groß, schlank und zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden – genauso wie die drei Männer, die vor dem Täter geflüchtet waren.