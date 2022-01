Unbekannter überfällt Seniorin in der Nürnberger Innenstadt

Mitten in der Nürnberger Innenstadt hat ein Unbekannter eine Seniorin überfallen und ihr die Geldbörse geraubt. Wie die Polizei mitteilt, ging die 83-Jährige am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr über eine Treppe vom Leo-Katzenberger-Weg in Richtung Neue Gasse. Dort wurde sie unvermittelt von einem unbekannten Mann von hinten geschubst.

Seniorin blieb unverletzt

Die 83-Jährige konnte nur mit viel Glück einen Sturz abfangen und blieb unverletzt, heißt es im Polizeibericht. Der Unbekannte griff zur selben Zeit in die Tasche der Seniorin und raubte ihren schwarz-grünen Geldbeutel. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: circa 25 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, südländisches Aussehen und dunkel gekleidet.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Der Unbekannte flüchtete nach der Tat in Richtung Neue Gasse. Es ist möglich, dass er den Geldbeutel oder die für ihn wertlosen Dokumente aus dem in der Nähe weggeworfen hat. Die Nürnberger Kripo hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder mögliche Finder des schwarz-grünen Geldbeutels oder dessen Inhalts, sich zu melden.