Unbekannter Toter in Hof: Identität geklärt

Die Identität des unbekannten Toten ist geklärt: Es handelt sich um einen 55-Jährigen aus dem Landkreis Hof. Passanten entdeckten den leblosen Mann am 2. Oktober am Saale-Ufer in der Nähe des Hofer Schwimmbads.

Nach bisherigen Ermittlungen geht die Kripo Hof von einem tragischen Unglücksfall aus, Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht, so das Polizeipräsidium Oberfranken auf BR-Anfrage.

Öffentliche Fahndung

Der Tote konnte zunächst nicht identifiziert werden. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung meldeten sich dann zwei Arbeitskollegen des 55-Jährigens. Eine rechtsmedizinische Untersuchung brachte dann endgültig Gewissheit, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken heute Nachmittag mit.