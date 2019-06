Mögliche Hinweise über Tattoo

Der Mann ist an zahlreichen Körperstellen tätowiert – so auch an den Fingern der rechten Hand mit je einem Buchstaben des englischen Wortes "LOVE". Er trug einen schwarzen Pullover, Jeans und schwarze Halbschuhe. Bei sich hatte er eine braune Steppjacke, einen Schlüsselring mit fünf Schlüsseln, einen Opal, einen Anhänger in Form eines Plüschbären und eine Packung Zigaretten der Marke "John Player Special".

Am 13. Mai wurde der Mann in der Wasserburgerstraße in Nähe des Bodenseeufers von Passanten tot aufgefunden. Die Ermittler der Lindauer Kriminalpolizei bitten um weitere Hinweise - entweder unter der Telefonnummer 08382 - 910-0 oder per Mail pp-sws.lindau.kps@polizei.bayern.de.