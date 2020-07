Unbekannter tötet Pony bei Petersaurach

Das getötete Pony war in einer Stallung mit Freilauf untergebracht, berichtet die Polizei weiter. In der Nacht von Samstag (04.07.20) auf Sonntag muss der Unbekannte in den Stall eingedrungen sein. Er verletzte das Pony mit Schnitten und Messerstichen so schwer, dass es starb.

Zwei weitere Pferde verletzt

Das getötete Pony war nicht das einzige Opfer. Zwei weitere Tiere wurden ebenfalls mit Schnitten und Messerstiche verletzt. Diese beiden Pferde wurden von einem Tierarzt versorgt. Die Polizei hat nun Spuren am Tatort gesichert und fahndet nach dem Täter.