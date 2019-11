Unbekannter stößt Rentnerin in München Rolltreppe hinab

Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte die Seniorin von hinten mit beiden Händen in den Rücken gestoßen hat. Dadurch sei sie kopfüber etwa Dreiviertel der Rolltreppe hinabgestürzt und habe sich schwer verletzt: Sie erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Verletzungen am Rücken und am linken Arm.

Tat ereignete sich in der Nacht

Der unbekannte Mann lief weiter Richtung S- und U-Bahn, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Womöglich wollte er einen letzten Zug erwischen, so die Polizei. Denn der Tatzeitpunkt war um 1.30 Uhr in der Nacht.

Rentnerin wollte in Urlaub fliegen

Die Rentnerin aus Jena in Thüringen war zusammen mit einem befreundeten Ehepaar unterwegs zur S-Bahn Richtung Flughafen. Von dort wollte sie in der Früh in den Urlaub fliegen. Stattdessen musste sie für sechs Tage ins Krankenhaus. Eine Anzeige erstattete sie nicht.

Weitere Zeugen gesucht

Der Angriff am S- und U-Bahnhof Karlsplatz/Stachus hat sich bereits am Freitag vor einer Woche ereignet und wurde der Polizei erst jetzt mitgeteilt. Die Ermittler haben das inzwischen aus dem Urlaub zurückgekehrte Ehepaar vernommen. Sie suchen aber noch nach weiteren Zeugen.

Fahndung nach Täter läuft

Wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung fandet die Polizei nun nach einem etwa 25 Jahre alten, schwarzhaarigen Mann. Er ist rund 170 cm groß und trug eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.