Unbekannter schneidet Pferd die Mähne ab

Eine bislang unbekannte Person hat in Hendungen eine Pferdekoppel beschädigt und einem Pferd die Mähne abgeschnitten. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch (06.07.2022) meldet sich der 51-jährige Eigentümer der Pferdekoppel bei der Polizei in Mellrichstadt. Der Zaun seiner an der Bahrastraße in Hendungen befindlichen Koppel wurde von Unbekannten an mehreren Stellen durchgeschnitten. Auch an einem Tier machte bzw. machten der oder die Täter sich zu schaffen: einem Pferd wurde die Mähne drastisch gekürzt, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen gesucht

Der mögliche Tatzeitraum lässt sich auf Dienstagabend, 22 Uhr bis Mittwochvormittag, 9 Uhr eingrenzen. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 60 Euro. Der Geschädigte erstatte Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wer in diesem Fall eine Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776-8060 in Verbindung zu setzen.