Unbekannter schleicht durch Häuser in Niederbayern

Ein Unbekannter ist in Niederbayern nach Angaben der Polizei nachts heimlich in fremden Häusern umhergeschlichen. Um einen typischen Einbrecher handle es sich dabei nicht, es wurde nämlich nichts gestohlen.

Familien zur Tatzeit im Haus

Nur in einem der insgesamt drei Häuser in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) fehlte etwas Bargeld. Im Verlauf der vergangenen Woche bis zum Montag verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu den unversperrten Häusern - während alle Familienmitglieder im Haus waren. Durch Geräusche wurden sie auf den ungebetenen Gast aufmerksam. In zwei Fällen beobachteten sie die vermutlich männliche Person in dunkler Kleidung dabei, wie sie durch die Räume schlich. Nachdem der Unbekannte gesehen wurde, ergriff er in beiden Fällen die Flucht.

Polizei: "Eine komische Geschichte."

Der Grund ist für die Polizei ein Rätsel: "Da können wir uns aktuell noch keinen Reim drauf machen. Eine komische Geschichte.", sagte ein Sprecher. Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft.