Unbekannter schießt in Ramsthal auf Autos

Am Freitagabend meldete sich ein 59-jähriger Autofahrer bei der Polizei. Der Mann war um 22.40 Uhr mit seinem Auto von Ebenhausen in Richtung Euerdorf unterwegs gewesen, als wohl auf sein Wagen geschossen wurde: In Höhe des Ortsschilds von Ramsthal hatte er ein Schlaggeräusch an seiner Fahrertür vernommen. An seinem Auto konnte die Polizei eine kleine Delle im Blech der Tür feststellen, die durch eine abgefeuerte Kugel entstanden sein könnte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

"Tat von einem Hirnlosen!"

Am Montag meldete Ramsthals Altbürgermeister Franz Büttner der Polizei einen Schaden an seinem Kleinlaster. Das Fahrzeug war im Gewerbegebiet Reichlersweg am Ortsrand von Ramsthal geparkt. Der unbekannte Schütze hatte mit einer Druckluftwaffe mehrfach auf den Kleinlaster geschossen. So hat etwa die Windschutzscheibe vier Einschusslöcher, die Seitenscheibe an der Fahrertür ist zersplittert und die Tür mit mehreren Dellen übersät. Im Fahrzeuginneren fanden sich noch Kugeln aus einer Druckluftwaffe. Der Sachschaden liegt hier laut Polizei bei etwa 1000 Euro. Gegenüber dem BR zeigt sich der 70-jährige Franz Büttner schockiert: "Das war die Tat von irgendeinem Hirnlosen, der nicht weiß, was er treiben soll! Was Anderes kann ich mir nicht vorstellen!"

Gibt es noch weitere Opfer?

Die Polizei in Hammelburg warnt, dass es noch weitere Geschädigte geben kann. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise (09732/9060). Die Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung sind angelaufen.