Der Vorfall ereignete sich im Coburger Rosengarten am Samstagabend gegen 23.30 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen der Kripo sprach der Täter den jungen Mann an, bedrohte ihn mit der Schreckschusspistole, zog ihn in ein Gebüsch und forderte die Herausgabe persönlicher Gegenstände. Der 19-Jährige wehrte sich allerdings und konnte flüchten. Dabei schoss der Täter dem 19-Jährigen einmal hinterher.

Täter hat südländisches Aussehen

Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Täter soll zwischen 20 und 24 Jahre alt sein und etwa 1 Meter 65 groß. Er hatte südländisches Aussehen und dunkle kurze Haare, die am Oberkopf etwas länger und gewellt waren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg (Telefon: 09561/6450) in Verbindung zu setzen.