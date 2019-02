Unbekannter Radfahrer in Bamberg lebensgefährlich verletzt

Wer kennt den Mann? Nach ersten Ermittlungen stieß der etwa 30 bis 50 Jahre alte Radfahrer am Samstag Abend an der Kreuzung Magazin-/Siechenstraße in der Bamberger Innenstadt beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der bislang unbekannte Mann erlitt dabei schwerste Kopf- verletzungen, teilte die Polizei auf BR-Anfrage mit. Er trug keinen Fahrradhelm.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Radfahrers oder des Unfallhergangs haben, sollen sich an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt (Tel. 0951-9129-0) wenden.