Unbekannter Mann spricht Kind in Regensburg an

Ein unbekannter Mann soll vergangene Woche ein siebenjähriges Grundschulkind im Regensburger Stadtteil Königswiesen Süd auf dem Schulweg angesprochen haben. Der Mann soll das Kind aufgefordert haben, mit ihm zu gehen, wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk am Mittwoch bestätigte.

Beamte gehen vermehrt auf Streife

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag zwischen 11.30 und 11.45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Alle. Eine Mutter wollte laut Mitteilung der Polizei ihren Sohn von der Schule abholen und konnte das Gespräch des Mannes mit dem Kind noch selbst beobachten. Sie forderte den Unbekannten auf, nicht mit ihrem Sohn zu sprechen. Daraufhin verließ der Mann den Bereich in Richtung Karl-Fischer-Weg.

Zu weiteren Handlungen oder Straftaten kam es laut Polizei nicht. Das Motiv des Mannes sei völlig unklar. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Beamte der Polizei gehen vermehrt in relevanten Bereichen Streife. Bislang ist der Polizei jedoch kein weiterer Fall bekannt geworden.

Beschreibung des Mannes

Der Mann ist rund 170 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlank, südländischer Erscheinung und trägt dunkle kurze Haaren. Er sprach gebrochenes Deutsch und trägt eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.