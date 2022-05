Unbekannter lockt Kinder – Polizei informiert Eltern

Ein Unbekannter hatte in den vergangenen Wochen in verdächtiger Weise zwei Kinder in Großschwarzenlohe und Röthenbach/St. Wolfgang (Lkr. Roth) angesprochen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat nun in der Waldhalle in Großschwarzenlohe einen Informationsabend für Eltern veranstaltet. Den Angaben zufolge nahmen mehr als 300 Eltern an der Veranstaltung teil.

Vorverurteilte Person wurde bedroht

Die Sorgen der Eltern nehmen die Ermittler sehr ernst, teilt die Polizei mit. Sie teilt aber auch mit, dass nach dem derzeitigen Ermittlungsstand die Vorfälle nicht in Verbindung mit einer Person stehen würden, vor der eine Privatinitiative gewarnt habe, so die Polizei weiter. Unlängst hätten Unbekannte dessen Wohnhaus im Raum Wendelstein in "bedrohlicher" Weise aufgesucht.

Falsche "Fahndungsplakate" in sozialen Medien

Außerdem kursierten in sozialen Netzwerken "Fahndungsplakate" so ein Polizeisprecher. Diese würden die Person mit den Vorfällen in Verbindung bringen. Tatsächlich habe sie aber "nachweislich" nichts damit zu tun.

Großschwarzenlohe: Junge ins Auto gelockt

Anfang Mai (03.05.2022) hatte ein unbekannter Mann in Großschwarzenlohe einen Jungen aus einem Auto heraus angesprochen. Er habe dem Jungen Schokolade versprochen, wenn er ins Auto einsteigt. Das Kind rannte davon und vertraute sich in der Schule einer Lehrerin an. Die verständigte die Polizei.

Röthenbach: Junge zu sich gelockt

Bereits Ende April (27.04.2022) gab es in Röthenbach bei St. Wolfgang einen ähnlichen Vorfall. Morgens war ein Junge mit seinem Tretroller auf dem Weg zur Schule. Ein unbekannter Mann bot dem Jungen Schokolade an und forderte ihn auf, mit ihm zu gehen. Der Junge entfernte sich und meldete das Ereignis ebenfalls in der Schule.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Eine Fahndung der Polizei verlief in beiden Fällen ergebnislos. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, normale Gestalt, kurze graue Haare. Der Mann war in beiden Fällen mit einer kurzen, schwarzen Lederjacke bekleidet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen roten Pkw, vermutlich Kastenwagen. Die Polizei bittet um Hinweise.