Unbekannter legt Steine auf Schienen am Bahnhof Seubersdorf

Ein Unbekannter hat am Wochenende Steine auf die Bahngleise in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt gelegt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der Vorfall hatte glücklicherweise keinerlei Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand auch kein Sachschaden.

Gesteinmehlspuren auf Schienen

Am Samstagmittag war laut Polizei ein Notruf eingegangen, dass ein Zug im Bahnhof in Seubersdorf Steine auf den Schienen überfahren hat. Beamte der Bundespolizei Regensburg fanden später an einem der Gleise Gesteinsmehlspuren, wie sie beim Überfahren von Steinen entstehen, so die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Der Triebfahrzeugführer gab an, eine schwarz gekleidete Person an einem Treppenabgang gesehen zu haben. Die Bundespolizei Waldmünchen bittet jetzt um Hinweise und warnt vor den möglichen Folgen solcher Taten: Die splitternden Steine könnten Personen verletzen, im schlimmsten Fall könnten Züge entgleisen.

Seubersdorf wegen Messerattacke letzte Woche in den Schlagzeilen

Der Bahnhof von Seubersdorf hatte erst am vorangegangenen Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Dort hatte ein ICE außerfahrplanmäßig gestoppt, nachdem ein Fahrgast mehrere andere Passagiere mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte.

Zum Artikel: Nach Messerattacke Verletzter auf Krankenhaus entlassen