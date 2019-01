Unbekannter legt 160.000 Euro auf Altar - für Afrika

Bereits an Pfingsten vergangenes Jahr hat eine Mesnerin in einer Kichre in Saal an der Donau 160.000 Euro gefunden -Tauben und Heiliger Geist - was Christen an Pfingsten feiern. Bis zu diesem Wochenende blieb die Sache geheim. Jetzt bestätigte das Bistum Regensburg, dass die Summe nach der Prüfung durch die Bischöfliche Finanzkammer nun mehreren Projekten zugutekommen soll.

Die anonyme Gabe war erst am Wochenende bekanntgeworden. Mehrere Medien berichteten darüber. "Sowas kommt nicht oft vor", sagte Bistumssprecher Clemens Neck über die Höhe der Bargeldspende.

Sprachlos über Summe

Nach einem Bericht der "Mittelbayerischen Zeitung" hatte die Mesnerin bei der Vorbereitung der Messe an Pfingstsonntag unter dem Altarkreuz den Umschlag mit lauter 500-Euro-Scheinen entdeckt. "Ich hab' das viele Geld gesehen und bin erschrocken", sagte die Frau dem Blatt. Sie sei dann mit dem Bargeld in die Sakristei gegangen, wo sich der Pfarrer auf den Gottesdienst vorbereitete. Auch er sei erst einmal sprachlos gewesen.

Unterstützung für Projekte in Afrika

Auf dem Umschlag hatte der Spender die Anweisung notiert, dass die Summe "für Afrika" gedacht sei. Nun erhalten mehrere kirchliche Initiativen für Projekte auf dem Kontinent größere Summen.