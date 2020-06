Unbekannter kidnappt Familienhund in Lindberg

Im Landkreis Regen hat ein Unbekannter einen angeleinten Hund aus einem Grundstück entführt. Wie die Polizei Zwiesel mitteilt, fehlt von dem braunen Labrador nach wie vor jede Spur. Er gehört zu einer Familie in Lindberg.

Hundeleine durchschnitten

Der Unbekannte hatte sich am Morgen des 12. Mai Zutritt zu dem Garten verschafft. Unbemerkt durchtrennte er die Hundeleine mit einem geraden Schnitt und nahm den Labrador mit, so die Polizei. Als die Besitzerin nach ihrem Hund schaute, war der plötzlich verschwunden. Sie zeigte die Entführung bei der Polizei an.

Ideeler Wert des Familienmitglieds nicht ersetzbar

Der Diebstahl eines Hundes wird wie Sachdiebstahl geahndet. Der Wert des Labradors wurde mit 400 Euro angegeben - der ideelle Wert für die Familie sei allerdings nicht ersetzbar, so ein Polizeisprecher. Nun wird ermittelt und auf Zeugenhinweise gehofft.