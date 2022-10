> Unbekannter hält Schulkind in Kürnach an Hand fest

Ein Fremder hat in Kürnach im Landkreis Würzburg eine Zehnjährige angesprochen und an ihrem Handgelenk festgehalten. Die Polizei fahndet nach dem etwa 50 Jahre alten Mann, hofft auch auf Zeugenhinweise und hat ihre Präsenz in Kürnach erhöht.