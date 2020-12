vor 28 Minuten

Unbekannter gräbt über 20 Löcher in Fußballplatz

Eins ist sicher: Es war kein Maulwurf. Ein unbekannter Täter hat mehr als 20 Löcher in den Fußballplatz des SV Gündlkofen in Bruckberg im Landkreis Landshut gegraben. Der Vorstand des Vereins hält es für möglich, dass ein Schatzsucher am Werk war.