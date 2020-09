08.09.2020, 11:45 Uhr

Unbekannter droht mit Gewalttat in Passauer Dreiländerhalle

Ein Unbekannter hat in Passau mit einer Gewalttat in der Passauer Dreiländerhalle gedroht: Rund 40 Polizeibeamte sichern deshalb die Halle, in der seit sieben Uhr morgens ein juristisches Staatsexamen für Studenten der Universität Passau stattfindet.