Unbekannte überfallen Juwelier-Geschäft in Erlangen

Es ist der Albtraum eines jeden Juweliers: Am Montagmittag haben zwei Unbekannte ein Juweliergeschäft in der Erlanger Innenstadt überfallen. Der Inhaber wurde dabei verletzt.

Juwelier überfallen: Männer schlagen auf Ladeninhaber ein

Nun wird nach den beiden flüchtigen Tätern gefahndet. Wie die Polizei mitteilt, betraten die beiden Männer am Montagmittag gegen 11.55 Uhr den Laden in der Inneren Brucker Straße, schlugen auf den Geschäftsführer ein und forderten Schmuck. Als eine Angestellte den Alarm auslöste, flüchteten sie aber ohne Beute in Richtung Münchener Straße.

Großaufgebot in Erlangen: Flüchtige sind eventuell bewaffnet

Der erste Täter soll etwa Ende 30 sein, mit lichten Haaren und einer schmalen Statur. Er war mit einer hellen Jacke bekleidet. Den zweiten Mann schätzen die Zeugen etwas jünger ein, er trägt kurze dunkle Haare und war mit einem dunkelblauen T-Shirt bekleidet.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Sie warnt aber davor, sich den beiden Männern auf eigene Faust zu nähern, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie bewaffnet sind. Derzeit wird mit einem Großaufgebot nach ihnen gesucht – dabei werden auch ein Diensthund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.