Unbekannte überfallen 91-Jährigen in Bamberg und klauen Tresor

Unbekannte haben in Bamberg einen 91 Jahre alten Mann in seiner Wohnung überfallen. Der Senior hatte die Männer nachts in seiner Wohnung auf frischer Tat ertappt, bevor die Einbrecher auf ihn einschlugen. Die Polizei sucht unter anderem einen Tresor.