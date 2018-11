Unbekannte täuschen Notsituation vor und rauben Autofahrer aus

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 29-Jähriger am Mittwoch gegen 17.40 Uhr auf der Geldersheimer Straße im Stadtteil Bergl stadtauswärts. Auf Höhe eines Parkplatzes traten zwei bislang Unbekannte an das Fahrzeug des Mannes heran und gaben an, dass eine Frau blute und Hilfe benötigen würde. Die Unbekannten nutzten die Hilfsbereitschaft des 29-Jährigen aus und lockten diesen so auf den abgelegenen Parkplatz. Auf dem Parkplatz selbst lag tatsächlich eine Frau neben ihrem Fahrrad am Boden.

29-Jähriger wurde überwältigt und beraubt

Als der 29-Jährige sich zu ihr herunterbückte, überwältigten ihn die beiden Männer und brachten ihn zu Boden. Die beiden Täter bedrohten den Mann in der Folge mit einem Messer und nahmen aus seiner Geldbörse mehrere hundert Euro Bargeld. Alle drei Tatverdächtigen fuhren im Anschluss mit ihren Fahrrädern in Richtung Schweinfurt davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen ist, verlief ergebnislos.