Unbekannte Substanz im Brief: Großeinsatz in Fürth

Beim Öffnen eines Kuverts sei am Donnerstagvormittag ein unbekanntes Gas ausgetreten, teilte die Polizei mit. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Stadtteil Poppenreuth im Einsatz. Vier Angestellte der Kanzlei, die mit dem Brief in Kontakt gekommen waren, wurden vorsorglich medizinisch behandelt. Verletzt wurde aber niemand.

Brief wird kriminaltechnisch untersucht

Experten des Landeskriminalamts aus München waren vor Ort, um die Briefsendung zu untersuchen und Spuren sicherzustellen. Um welches Gas es sich handelt, ist einem Polizeisprecher zufolge derzeit noch unklar. Der Brief wird nun aufwendig kriminaltechnisch untersucht. Davon erhoffen sich die Ermittler auch Spuren und Hinweise auf den Urheber.

Commerzbank wird mit gefährlichen Briefen erpresst

Die Ermittler prüfen, ob der Fall mit der Erpressung der Commerzbank zusammenhängen könnte. In den vergangenen Wochen waren mehrere Briefe mit gefährlichem Inhalt bei Bankfilialen und Tochterfirmen der Commerzbank eingegangen. Die Polizei geht von einer Erpressung aus. Wer dahinter steckt, ist derzeit noch unklar.