Unbekannte stehlen Töginger Stadtfahne

Am Montag hing sie noch an der Regenbogenschule an der Erhartinger Straße, am Dienstag war sie weg: die grün-weiß-rote Fahne der Stadt mit dem Stadtwappen – Blitze, Schwert, Inn – darauf. Die Fahne hatte einen Wert von 100 Euro.

Unbekannte beschädigten Fahnenmast

Beim Stehlen beschädigten die unbekannten Diebe den Fahnenmast. Somit liegt die Schadenshöhe insgesamt bei 400 Euro.

Warum die Fahne gestohlen wurde, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altötting unter Telefon 08671 / 9 64 40 zu melden.