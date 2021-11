Unbekannte stehlen 120 Gänse aus Freigehege

Unbekannte haben auf einem Geflügelhof in Schnaittenbach 120 Gänse gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Amberg mitteilte, hätten sich die Tiere auf einem abgegrenzten Freigehege abseits des Geflügelhofes befunden. Demnach ereignete sich die Tat bereits im Zeitraum zwischen dem 26. Oktober und 2. November.

Mehrmals ins Gehege eingebrochen?

Wie die Täter vorgegangen sind, ist laut einem Polizeisprecher noch unklar. Eine Theorie gibt es aber: Möglicherweise haben die Täter jeden Abend ein paar Gänse gestohlen und abtransportiert. "Weggeflogen sind sie jedenfalls nicht", so der Sprecher.

Diebstahl bleibt zunächst unbemerkt

Dass der Diebstahl so lange unbemerkt blieb, lag vermutlich an der Größe der Gänseherde und des Freigeheges. "Da fällt es nicht auf, dass mal 20 oder 30 Tiere fehlen", so der Polizeisprecher. Irgendwann sei dem Halter dann doch aufgefallen, dass die Herde immer kleiner geworden ist. Beim Nachzählen habe er dann festgestellt, dass 120 Tiere fehlten.

Der Schaden für den Geflügelbauern beläuft sich auf über 20.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.