Unbekannte sprengen Geldautomaten in Sulzbach am Main

In der Hauptstraße in Sulzbach am Main im Landkreis Miltenberg war am frühen Donnerstagmorgen ein lauter Knall zu hören. Unbekannte haben dort in der Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei konnten die mutmaßlichen Täter offenbar mit einem schwarzen Audi in Richtung Kleinwallstadt entkommen. Wie viel Bargeld sie entwendet haben, sei noch unklar.

Polizei fahndet mit Großaufgebot

Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei nach den Tatverdächtigen – bisher ohne Erfolg. Neben mehreren Streifen der Miltenberger Polizei und angrenzender Dienststellen waren auch ein Polizeihubschrauber und Kräfte aus Hessen im Einsatz. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Erst vergangene Woche ist ein Geldautomat in Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg gesprengt worden. Auch nach dieser Sprengung konnten die Unbekannten mit einem Auto entkommen. Die Polizei ermittelt nun, ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Sprengungen gibt.