Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hiltpoltstein

Unbekannte haben in der Nacht in Hiltpoltstein im Landkreis Forchheim einen Bankautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter Bargeld im Wert von etwa 50.000 Euro. Den Sachschaden am Gebäude und der Inneneinrichtung schätzt die Polizei derzeit auf mindestens 200.000 Euro.

Geldautomaten-Sprengung in Hiltpoltstein: Täter flüchten mit Auto

Die Unbekannten hatten gegen 03.00 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale mithilfe eines Gas-Luft-Gemisches den Automaten explodieren lassen. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto in Richtung Obertrubach im Landkreis Forchheim. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen war, blieben bisher ohne Erfolg. Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Täter setzen meist Gasgemisch ein

Kriminelle haben in diesem Jahr bis Mitte Dezember in Bayern 18 Geldautomaten gesprengt. Dabei erbeuteten sie nach Angaben des Landeskriminalamts insgesamt etwa 1,4 Millionen Euro. Meist setzten die Täter ein Gasgemisch zur Sprengung ein. Besonders häufig waren die Täter in Franken aktiv.