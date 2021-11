Unbekannte sprengen Geldautomaten in einer Bank in Heimertingen

In der Gemeinde Heimertingen im Landkreis Unterallgäu kam es in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr zu einer Explosion in einer Filiale der Sparkasse. Laut Polizei hatten unbekannte Personen einen Geldautomaten gesprengt.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Heimertingen und flüchten

Die Täter erbeuteten nach Angaben der Polizei Geld in bislang unbekannter Höhe. Die Täter konnten flüchten, noch ehe die Einsatzkräfte am Ort eintrafen. Da die Gemeinde Heimertingen unmittelbar an der A7 und der B300 liegt, hatten die Täter hatten also gute und schnelle Fluchtmöglichkeiten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sprengung beschädigt Bankfiliale

Bei der Sprengung ist das Gebäude stark beschädigt worden, Glassplitter lagen meterweiter um die Filiale verteilt. Weitere Informationen über die Sprengung des Geldautomaten will die Polizei im Laufe des Vormittages bekannt geben.