Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bankfiliale in Hösbach

Scherben liegen auf dem Boden, ein Geldautomat ist aus seiner Verankerung gerissen. Noch ist nicht sicher, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Fest steht aber: In einer Bankfiliale in Hösbach ist am frühen Mittwochmorgen ein beträchtlicher Schaden entstanden. Dort ist ein Geldautomat gesprengt worden. Der oder die Unbekannten sind auf der Flucht. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot.

Flucht in Richtung Hessen

Zu der Sprengung kam es am frühen Morgen gegen 4 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter mit hoher Geschwindigkeit über die A3 in Richtung Hessen geflohen. Deshalb suchen neben bayerischen Polizisten auch Beamte aus Hessen nach dem oder den Dieben. Zur Höhe der Beute oder dem entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen.