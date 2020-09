Unbekannte sprengen Geldautomaten im Landkreis Aschaffenburg

Die Explosion kam mitten in der Nacht. Am Morgen danach liegen die Glassplitter der kaputten Fensterscheiben noch auf der Straße. In Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg haben bislang Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die mutmaßlichen Täter konnten in einem Auto entkommen.

Tatverdächtige verwenden Sprengstoff in Bankfiliale

Nach Angaben der Polizei lief die Fahndung zunächst ergebnislos. Die zwei Tatverdächtigen hätten Sprengstoff verwendet. Wie hoch die Beute ist, war zunächst unklar. Die Unbekannten sollen im Anschluss an die Sprengung in einen schwarzen Mini-Cooper gesprungen sein, es handelte sich vermutlich um ein Cabrio. Anschließend seien sie in Richtung Schöllkrippen davongefahren.

Polizei fahndet mit Großaufgebot

Wie die Polizei mitteilt, fahndeten die Beamten in der Nacht mit einem Großaufgebot, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Die Tatverdächtigen konnten noch nicht geschnappt werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.