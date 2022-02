Unbekannte setzen Hühner am Steinbruch in Ramsthal aus

Ein Unbekannter hat mehrere Hühner am alten Steinbruch in Ramsthal ausgesetzt. Die Polizei musste sie einfangen. Ein Tier konnte nur noch tot geborgen werden. Wie die Polizeiinspektion Hammelburg am Donnerstag meldete, war am Mittwoch die Information über mehrere freilaufende Hühner im alten Steinbruch in Ramsthal eingegangen. Die Tiere müssen dort laut Polizei von einem Unbekannten in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch ausgesetzt worden sein.

Polizisten fangen Hühner ein

Vor Ort fanden die Beamten die zum Teil freilaufenden und zum Teil in einem Karton zusammengepferchten Tiere. Die Hühner waren laut Polizei in einem schlechten Allgemeinzustand. An einem Hang stießen die Polizisten außerdem auf ein totes Huhn.

Die Vögel wurden vorläufig in einem Tierheim untergebracht. Das Veterinäramt wurde eingeschaltet und das tote Tier einer Untersuchung zugeführt. Die Polizeiinspektion Hammelburg ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und geht der Frage nach, ob im Bereich Ramsthal oder einer benachbarten Gemeinde kürzlich jemand seine Hühnerhaltung aufgegeben oder seinen bislang bestehenden Tierbestand deutlich verringert hat.