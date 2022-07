Unbekannte schleudern Straßenschild gegen fahrende S-Bahn

Seltsamer Vorfall im Landkreis Fürstenfeldbruck: Bei Grafrath haben bislang unbekannte Personen ein Halteverbotsschild und das dazugehörige Stahlrohr gegen eine fahrende S-Bahn geschleudert. Laut Polizei wurden die S-Bahn und ein entgegenkommender Regionalzug beschädigt. Der Fahrer der S4 in Richtung Geltendorf hatte kurz nach 22 Uhr in Grafrath bemerkt, dass ein Gegenstand gegen seinen Zug geworfen wurde. Ein auf dem Parallelgleis entgegenkommender Triebzugführer eines Regional-Expresses spürte ebenfalls einen Schlag und stoppte deshalb am Haltepunkt in Grafrath.

Umgebung mit Hubschrauber abgesucht

Nach der Alarmierung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn und der Bundespolizei wurde der Gleisbereich mit Unterstützung eines Hubschraubers abgesucht. Dabei konnte ein Halteverbotsschild inklusive Zusatzbeschriftung "werktags von 7 bis 16" Uhr mit dem dazugehörigen Stahlrohr aufgefunden werden. Auch eine Holzlatte befand sich an dem Tatort.

S-Bahn und Regionalzug beschädigt

Die Bundespolizei vermutet, dass Unbekannte das komplette Schild, womöglich auch die Holzlatte, gegen die fahrende S-Bahn geschleudert haben. Eine Seitenscheibe der S-Bahn und die Sandstreueinrichtung wurden beschädigt. Der entgegenkommende Regional-Express wurde durch Metallsplitter demoliert. Verletzte Personen gab es nicht.

Verspätungen im Zugverkehr

Im S-Bahn- und Regionalverkehr kam es durch den Zwischenfall zu Verspätungen. Der oder die Täter sind nicht bekannt. Woher das verwendete Verkehrsschild stammt, muss noch ermittelt werden. Die Bundespolizei hat ein Verfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.