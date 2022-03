Unbekannte schleudern 100-Kilo-Grenzstein gegen Kapelle

In Sulzbach an der Donau im Landkreis Regensburg haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen rund einhundert Kilogramm schweren Grenzstein ausgegraben und gegen die Waldkapelle des Burschenvereins geschleudert. Erwin Ostermeier, der Sprecher des Burschenvereins, berichtete am Sonntag, inzwischen sei die Polizei eingeschaltet.

Unbekannte graben Grenzstein aus

Der Stein sei so schwer, dass zwei Mann notwendig gewesen seien, um ihn tragen. Offenbar gruben die Unbekannten den schweren Grenzstein in einem naheliegenden Feld aus und schleuderten ihn dann gegen die 2005 errichtete Kapelle. Der Schaden, so Ostermeier, sei mit rund 200 Euro "überschaubar", stehe aber inzwischen in einer Reihe von Vandalismus-Taten im Verlauf eines Jahres.

Feldkreuz mehrfach angezündet

Dabei sei auch ein hölzernes Feldkreuz am Dachsberg in Brand gesteckt worden. Der private Eigentümer habe es restauriert, kurze Zeit später sei es wieder in Flammen aufgegangen.