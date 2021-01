Unbekannte schießen auf ein Anwesen im Landkreis Bamberg

Nachdem Unbekannte mit einem Gewehr auf ein Anwesen in Rattelsdorf im Landkreis Bamberg geschossen haben, ermittelt jetzt das Landeskriminalamt. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR bestätigt, sei auf dem Grundstück ein etwa drei Zentimeter großes Projektil gefunden worden.

Projektil durchschießt Zaun und Regentonne

Die bisher unbekannten Täter hätten damit einen Sichtschutzzaun und eine dahinterstehende Regentonne durchschossen. Die Polizei grenzt die Tat auf den Zeitraum vom 12. Dezember bis 2. Januar ein. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Polizei untersucht Projektil

Die Polizei nehme den Vorfall sehr ernst, so ein Sprecher. Derzeit werde das stark deformierte Projektil untersucht. Die Grundstückseigentümer in dem 500 Einwohner großen Rattelsdorfer Ortsteil Mürsbach fanden es am 2. Januar in einem Graben auf dem Grundstück und verständigten die Polizei.