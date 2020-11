Unbekannte sägen geschmückten Christbaum in Moos um

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag den mehrere Meter hohen Christbaum der Dorfgemeinschaft Moos umgesägt. Der Baum war in der Dorfmitte aufgestellt und bereits geschmückt worden. Am Samstagfrüh lag er abgesägt neben der Einfassung.

Profi am Werk?

Die Zweite Bürgermeisterin Tanja Renner vermutet, dass jemand am Werk war, der sich mit dem Sägen von Bäumen auskennt. Denn es wurde ein Keil verwendet und der Baum fiel so, dass er nicht den Brunnen in der Dorfmitte beschädigte.

Außerdem agierten der oder die Täter offenbar rasch, denn niemand der Anwohner des Dorfes hat in der Nacht etwas gehört oder bemerkt davon.

Christbaum wieder aufgestellt

Die Dorfgemeinschaft hat nun Anzeige erstattet bei der Polizei. Der Schaden betrage 500 Euro. Hinterlassen haben der oder die Unbekannten Reifenspuren. Inzwischen ist der Ärger verflogen, so Renner. Die Dorfgemeinschaft hat den Christbaum unten gekürzt, etwas entastet und wieder aufgestellt. Jetzt wird noch eine Krippe darunter aufgestellt.