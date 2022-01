Unbekannte öffnen Koppel: Tödliche Folgen für entlaufenes Pferd

Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch offenbar mutwillig den Zaun der Koppel in Dierersdorf bei Burgoberbach im Landkreis Ansbach beschädigt. Die zwei dort untergebrachten Tiere konnten daraufhin ihre Weide verlassen und auf die Straße laufen. Am Mittwochmorgen kam es dann auf der Staatsstraße 2221 zu dem Unfall, bei dem ein Pferd so schwer verletzt wurde, dass es eingeschläfert werden musste.

Unbekannte öffnen Koppel, Pferd wird angefahren

Die Unbekannten hatten laut Polizei in der Nacht zwei Holzpfosten umgedrückt und den Elektrozaun durchtrennt, so dass die Pferde auf die Staatsstraße laufen konnten. Dort wurden sie von zwei zufällig vorbeikommenden Verkehrsteilnehmern bemerkt und eingefangen. Als sie die bereits angeleinten Pferde von der Fahrbahn wegbringen wollten, erkannte eine 58-Jährige Autofahrerin die Situation zu spät und erfasste eines der Pferde am hinteren Bein.

Noch vor Ort musste ein Tierarzt das Tier wegen einer offenen Fraktur einschläfern. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Straße wurde für zwei Stunden gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Ansbach bittet unter der Telefonnummer 0981/90 94-121 um Hinweise von Zeugen, die im Bereich Dierersdorf etwas bemerkt haben, das mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte.