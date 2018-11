Unbekannte Motocrosser zerstören Naturschutzgebiet bei Freising

Bei der Freisinger Polizei gehen seit Wochen Meldungen ein, dass im Landschaftsschutzgebiet zwischen dem Langenbacher Ortsteil Oftlfing und Erlau zwei Männer mit nicht-zugelassenen Motocrossmaschinen vor allem in den Wäldern unterwegs sind. Bevorzugt fahren die beiden an Wochenenden und Feiertagen.

Fahrer kann Waldbesitzer entkommen

Am 1. November wollte ein Waldeigentümer die beiden Fahrer anhalten und zur Rede stellen. Einer der beiden Fahrer stürzte bei einer Bergauffahrt. Als der 54-jährige Waldbesitzer an den Fahrer herantrat, rappelte sich dieser auf und gab Gas. Dabei touchierte die Maschine den Waldbesitzer, der sich leicht am Unterarm verletzte.

Durch das Fahren im Wald wurde laut Polizei teilweise bereits der komplette Boden abgetragen. Eine Jagdrevierpächterin habe angegeben, dass durch die Fahrweise auch das Wild aufgeschreckt und vergrämt werde.

Motocrossmaschinen mit auffälligen Details

Bislang hat die Polizei nur Beschreibungen der beiden Motocrossmaschinen: Es handelt sich um eine mehrfarbige Maschine mit auffälligen orangen Handprotektoren und eine weiße Crossmaschine der Marke "Husqvarna" mit auffälliger blauer Schutzscheibe um die vordere Bremsscheibe.

Da sich die Männer bestens auskennen, geht die Polizei davon aus, dass die beiden aus der näheren Umgebung stammen. Zeugen können sich unter Telefon 08161 / 5 30 50 melden.