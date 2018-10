Unbekannte manipulieren Schwimmbad: 7-facher Chlorgehalt

Die Messergebnisse des Kontrolleurs lagen laut Polizei beim Siebenfachen des normalen Chlorgehalts. Daraufhin wurde zunächst intern untersucht, ob es sich um einen technischen Defekt oder um einen Fehler eines Mitarbeiters handelte. Als das ausgeschlossen werden konnte, wurde am Montag die Polizei alarmiert.

Unbekannte Einbrecher im Technikraum

Der oder die Täter waren offenbar in den Technikraum eingedrungen. Dort hantieren sie an den Einstellungen, so dass dem Badewasser die Maximalmenge an Chlor zugeführt wurde. Aufgrund der ständigen Qualitätskontrollen waren aber keine Badegäste gefährdet. Die Kripo ermittelt und bittet, dass sich Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, bei der Polizei melden.