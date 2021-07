Unbekannte legen Feuer in Pegnitzer Realschule

Unbekannte haben am Dienstag zwei Feuer in der Staatlichen Realschule Pegnitz im Landkreis Bayreuth gelegt. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter gegen 13.30 Uhr in zwei übereinanderliegenden Damentoiletten der Schule jeweils die Klopapierspender in Brand gesteckt. Kurze Zeit später sei starker Rauch aus den Toiletten ausgetreten.

Feuer in Toiletten der Realschule Pegnitz

Alle Schüler konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Brandfahnder der Kriminalpolizei Bayreuth wollen nun herausfinden, wer die Feuer gelegt hat. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.