Unbekannte legen erneut Gegenstände auf Gleise in Rain

Am Sonntagabend (28.7.) lagen nach Informationen der Bundespolizei ein Verkehrszeichen, eine Eisenstange, ein Wurzelstock und ein Tretroller auf den Gleisen am Bahnhof Rain. Als die Polizei dort eintraf, war bereits mindestens ein Zug über die Gegenstände gefahren. Am Montagabend (29.7.) lag dann eine Holzplatte und ein Holzstück auf den Gleisen. Über das Holzstück ist laut Polizei ein Regionalzug gefahren. Beide Male ist den Beamten zufolge niemand verletzt worden und es ist auch kein Sachschaden entstanden.

Polizei sucht die Täter

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein Sprecher sagte, eine Zeugin habe am Sonntagabend zwei Jugendliche in der Nähe der Gleise gesehen: "Ob die Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Fall stehen, wissen wir nicht. Vielleicht haben sie auch etwas gesehen," sagte der Polizeisprecher.