Unbekannte legen Brand im Coburger Landratsamt

Ein Mitarbeiter hat laut Polizei in der Früh gegen 8 Uhr im Keller des Coburger Landratsamtes einen Schwelbrand entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Stapel Papier angezündet

Ersten Ermittlungen der Kripo zufolge hatten der oder die Täter ein Kellerfenster eingeschlagen und einen in unmittelbarer Nähe gelagerten Stapel Papier angezündet. Der Sachschaden am Gebäude entstand insbesondere wegen der starken Rußentwicklung.

Die Kripo Coburg bittet um Hinweise. Insbesondere geht es um Beobachtungen in der Nacht zum Samstag in der Lauterer Straße im Umfeld des Landratsamtes. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 09561 6450 entgegen.