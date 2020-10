Unbekannte knacken Geldautomaten: Hoher Schaden bei Bankeinbruch

Unbekannte sind in Wildenberg im Landkreis Kelheim in eine Bank eingedrungen und haben dort aus einem Geldautomaten rund 20.000 Euro gestohlen.

Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter dafür in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag (18.10.) ein Fenster aufgehebelt. In der Bank haben sie dann die Rückwand des Automaten mit einem Schneide- oder Schweißgerät aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Alleine der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. In der Geldkassette befanden sich ebenfalls mehrere Zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter 0871/92520.