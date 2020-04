Unbekannte Geldabheber aus Bamberg gesucht

Die Polizei Bamberg sucht derzeit nach mindestens zwei Unbekannten, die eine fremde EC-Karte für Geldabhebungen eingesetzt haben. Das teilt das Polizeipräsidiums Oberfranken mit. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Männern, die Mitte Februar begonnen haben, an verschiedenen Ausgabeautomaten in Bamberg, Geld mit einer fremden Karte abzuheben.

Mehrere Abhebe-Versuche mit einer Karte

Am 16. Februar hob einer der Unbekannten mit einer Karte eines 47-jährigen Bambergers 1.000 Euro an einem Automaten am Mainfranken-Center ab. Ein weiterer unbekannter Mann versuchte ebenfalls am 16. Februar, nur wenig später, mit der gleichen Karte erneut Geld abzuheben. Doch dieser und zwei weitere Versuche, mit der Karte an mehr Geld zu kommen, blieben ohne Erfolg.

Wegen Computerbetruges gesucht

Die Unbekannten werden wegen Computerbetruges von der Polizei gesucht. Zeugen, die etwas gesehen haben oder die Männer auf den Fahndungsfotos erkennen, sollen sich bei der Polizei melden (Tel. 0951/9129491).