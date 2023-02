Unbekannte Flugobjekte: Würzburger UFO-Experte vermutet Drohnen

Ominöse Flugobjekte über Nordamerika: Sind es Spionage-Ballons oder UFOs? Es wird wild darüber spekuliert. Nachdem am Wochenende zwei weitere unbekannte Flugobjekte über Kanada und Alaska abgeschossen wurden, äußerte sich am Montag Professor Hakan Kayal vom Institut für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg dazu. Aufgrund der politischen Lage müsse man bei den Objekten derzeit von Drohnen oder ähnlichen Geräten ausgehen, die den Luftraum ausspionieren, so Kayal.

Zur Bewertung gebe es noch keine ausreichenden Daten

Eine Analyse aus der Entfernung und ohne das Heranziehen eigener Daten sei kaum möglich, wie er betont. Ausgehend von den Medienberichten seien die Flugeigenschaften der Flugobjekte jedoch nicht besonders ungewöhnlich gewesen, was einer Einordnung als UFO entgegenstehe. Dennoch dürfe man nicht voreingenommen sein.

Rätselhafte Erscheinungen könnten viele Erklärungen haben

Als Unbekanntes Flugobjekt (UFO) oder Unidentified Aerial Phenomena (UAP) ordnen die Wissenschaftler unbekannte Erscheinung dann ein, wenn sie sehr ungewöhnliche Bewegungseigenschaften aufweisen. Zudem müsse laut Kayal hinreichend überprüft worden sein, dass es sich nicht um ein bekanntes Phänomen wie Satellit, Flugzeug oder Ballon handelt. Dazu müssten Daten aus unterschiedlichen objektiven Quellen herangezogen werden. Erklärungen für anders geartete Erscheinungen könnten noch unbekannte Naturphänomene sein. Aber auch außerirdische Intelligenzen dürften laut dem Experten nicht ausgeschlossen werden. Nach Angaben amerikanischer Behörden gebe es aber keine Hinweise auf außerirdische Flugobjekte.

Mehrfach Flugobjekte über Nord- und Südamerika aufgetaucht

Die beiden Flugobjekte waren am vergangenen Wochenende über Kanada bzw. Alaska aufgetaucht, nachdem bereits Ende Januar ein mutmaßlich chinesischer Spionage-Ballon über den USA und Anfang Februar ein vergleichbarer Ballon über Kolumbien entdeckt wurde. Die beiden neuen Flugobjekte unterschieden sich von den Ballons durch eine deutlich niedrigere Flughöhe sowie geringere Größe. Laut Medienberichten bewegten sie sich schwebend, ohne eigenen Antrieb. Die Objekte wurden am vergangenen Freitag bzw. Samstag abgeschossen. Die Trümmerteile werden aktuell noch vom kanadischen bzw. US-amerikanischen Militär untersucht.