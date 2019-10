Unbekannte Flüssigkeit in Vilsbiburg laut Chemiker ungefährlich

Bei der unbekannten Flüssigkeit, die am Freitagvormittag auf einem Betriebsgelände in Vilsbiburg (Lkr. Landshut) ausgetreten war, handelt es sich um keine gesundheitsgefährdende Substanz. Das hat die Überprüfung eines Chemikers ergeben, teilt die Polizei am Mittag mit. Demnach war es handelsübliche Phosphorsäure, die weder bei Menschen noch für die Umwelt Schaden anrichten kann, so die Polizei. Die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Niemand wurde verletzt.

Lagerung der Flüssigkeit fehlerhaft

Insgesamt waren mehrere 10.000 Liter der Flüssigkeit in verschiedenen Becken unsachgemäß gelagert worden, so die Polizei. Teile der Flüssigkeit sind in die Kanalisation gelangt. Wie viel genau ist noch nicht klar. Das Betriebsgelände war weiträumig abgesperrt. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz.